Plus d'infos sur le spectacle Cabaret Gold Palace à Lonrai

Retrouvez l'ambiance des plus grands cabarets parisiens et découvrez un lieu unique pour faire la fête en groupe, en famille ou entre amis.A moins de 5 minutes d'Alençon et 40 minutes du Mans, dans une ambiance chaleureuse et autour d'un délicieux repas, le Cabaret Gold Palace vous accueille pour vous faire vivre des moments d'exception.Ainsi, votre nouveau Cabaret de Normandie, vous propose de découvrir à l'occasion de sa nouvelle saison sa revue « Désirs 2 ». Une profusion de plumes, de strass et de paillettes pour 2h de grand spectacle. Un voyage extraordinaire autour de 5 tableaux.Un spectacle dans la plus pure tradition du Cabaret et Music-Hall avec une sélection d'attractions internationales et notamment le célèbre French CanCan !Formule Prestige : 19h30 Accueil puis apéritif servi à table20h00 Dîner dansant avec animation22h45 Spectacle Revue « Désirs 2 »00h45 Animation Dansante02h00 Fin de la soiréeCatégorie 1 : Menu :Assiette d'Amuses BouchesBloc de Foie Gras de Canard MaisonSuprême de Volaille, Sauce au cidre et accompagnementBrochette de Fromages NormandsFarandole de DessertsCatégorie 2 : Menu :Assiette d'Amuses BouchesBloc de Foie Gras de Canard MaisonDos de Cabillaud, Sauce fondue de poireaux at accompagnementBrochette de Fromages NormandsFarandole de DessertsFormule Spectacle Seul : Spectacle uniquement à 22h45