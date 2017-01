Plus d'infos sur le spectacle Paysages Interieurs à Argentan

D'images en spectres, de rêveries en métaphores, de loufoque en potache, la dernière création de Philippe Genty est une correspondance. Celle de cet homme qui, par les images, marionnettes, danses et musiques, nous livre quelques cartes postales de son voyage intérieur. Celle d'un monde où se confondent le sublime, le terrifiant, le poétique, plastique, glouton, euphorique, halluciné, l'hypersensibilité, l'hypermnésie, l'hypersomnie... et tant d'autres hyper qui résonnent comme des vers de Baudelaire. Comme souvent dans les spectacles de Philippe Genty, cela se passe entre rêves et souvenirs, dans cet endroit où l'on rêve ses souvenirs et où on se souvient plus de ses rêves que de la réalité. À chacune de ses créations, Philippe Genty nous enchante, nous bouscule, nous bouleverse. " Après la parution de mon odyssée personnelle chez Actes Sud, il y a deux saisons, j'ai décidé de donner corps et images à l'ouvrage d'une vie. À la croisée de mes rêves, de mes voyages, de mes fantasmes, ce poème virtuel pour sept acteur et marionnettes verra le jour en octobre 2016. " Un vrai cadeau, une représentation exceptionnelle parmi quelques dates en France avant de s'envoler pour l'étranger. Une heure de bonheur en apesanteur. Mise en scène : Philippe Genty Création musicale : René Aubry Chorégraphies : Mary Underwood Avec Amador Artiga, Maja Bekken, Balázs Jerger, Scott Koehler, Simon Rann, Madeleine Fredstad Roseth, Benedikte Sandberg.Personnes à mobilité réduite : renseignements au 02.33.39.69.00