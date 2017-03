Plus d'infos sur le spectacle La Vie ! (titre Provisoire) à Argentan

Le Service Culturel (1-1080560, 3-1074454) présente ce concert.

" Raconter des histoires, encore et toujours. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? (Je ne sais pas quoi faire d'autre...) Ce serait le spectacle qui viendrait juste après la fin du monde. Raconter des histoires, mais cette fois-ci en chansons. Plaisir de la musique et surtout des musiciens. Antoine Sahler, harmonisateur en chef, accompagné de Lisa Cat-Berro, Muriel Gastebois et Amos Mah. On ne change pas une équipe qui gagne (à être connue).Traquer l'émotion toujours et sans répit. La voix d'Amalia, une valse sentimentale, une vieille dame sur un banc philosophe le temps de reprendre sa respiration... Chanter, rire, pleurer, se consoler. Juliette dirigerait les opérations avec le sérieux d'une Générale d'Artillerie dans un bac à sable. On ne change pas une équipe qui gagne (du temps) à se connaître. " François Morel De François Morel et Antoine Sahler Mise en scène : Juliette François Morel : chant Muriel Gastebois : batterie, vibraphone, percussions Amos Mah : contrebasse, violoncelle, guitares Antoine Sahler : piano, claviers, trompette Lisa Cat-Berro ou Tullia Morand ou Sophie Alour : saxophones, trombone, flûte, clavierPersonnes à mobilité réduite : renseignements au 02.33.39.69.00