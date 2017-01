Plus d'infos sur le spectacle La Femme Rompue à Argentan

Un monologue bouleversant pour dire la rage et la solitude d'une femme blessée qui ne supporte pas le "bruit du monde". Issu d'un recueil de trois nouvelles de Simone de Beauvoir, La Femme rompue met en scène une femme seule, abandonnée des siens. Enfermée dans son appartement aux rideaux tirés, elle subit les bruits de la rue, des voisins, des hommes: "Je vais tous leur casser la gueule. Je m'en branle de l'humanité. Qu'est-ce qu'elle a fait pour moi? Je veux bien crever s'ils crèvent tous ! ". Ce texte, écrit comme on parle, prend vie grâce à Hélène Fillières qui a vu en Josiane Balasko la femme idéale, l'actrice parfaite pour le rôle: " Une femme qui ne fait pas de bruit, sauf quand elle le décide, qui prend la parole, et qui sait appuyer là où la société a mal." Et puis, derrière cette rage, il y a le récit d'une vie difficile et frustrante: "Mon père m'aimait, c'était le seul. Tout vient de là. " La Femme rompue, d'après Monologue extrait de La Femme rompue de Simone de Beauvoir. Mise en scène : Hélène Fillières Avec Josiane Balasko Lumières : Eric Soyer. Costumes : Laurence Struz. Décor : Jérémy Streliski. Son : Mako.Personnes à mobilité réduite : renseignements au 02.33.39.69.00