Plus d'infos sur le concert Frank Michael Et Ses Musiciens à Mortagne au Perche

GINGER (Lic 80/81 & 80/82) présente :

Frank Michael et ses musiciensTout en douceur et en séduction Frank Michael s'est imposé comme « le » gentleman crooner préféré du public, Avec plus de 10 millions de disques vendus, plus de 300 chansons à son répertoire en une trentaine d'albums, et une vingtaine de disques d'Or et de Platine, sa carrière est tout simplement exceptionnelle, Une telle longévité repose indiscutablement sur l'indestructible lien que Frank Michael a su tisser avec son public, lentement, délicatement, au fil de ses albums et de ses concerts. « Dites-lui que je l'aime », « San Angelo », « Entends ma Voix », « Toutes les Femmes sont Belles », « Il est toujours question d'Amour », « Le petit Café du Grand Amour », « La force des Femmes » ... Chaque album impose de nouveaux titres que le oublic s'approprie et rend immédiatement incontournables. 17 titres dont 7 chansons totalement inédites pour ce nouveau projet intitulé, TOI, L'AMOUR ET MOI ! Reservation P.M.R. : 03.22.89.20.00