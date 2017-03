Plus d'infos sur le concert Kyle Eastwood à Argentan

Le Service Culturel (1-1080560, 3-1074454) présente ce concert.

Kyle Eastwood a déjà enregistré cinq albums. Avec le dernier en date " Timepieces " composé de compositions personnelles et de reprises d'Herbie Hancock ou Horace Silver, il rend hommage aux meilleures pages du jazz. Bassiste et contrebassiste, Eastwood tient de son père la passion absolue du jazz et le talent inné de la partager. Il fait partie de cette nouvelle génération qui réinvente le genre en respectant ses maîtres, repoussant toujours plus loin les frontières de son univers dans la quête d'une tradition à la fois revendiquée et renouvelée. Prodigue inventif d'un jeu élégant et raffiné au son chaud et profond, il explore inlassablement les possibilités de la basse, instrument magique à la fois mélodique et rythmique. Dans le cadre du Parcours Jazz Kyle Eastwood : contrebasse et basse Andrew McCormack : piano Quentin Colins : trompette Brandon Allen : saxophones Chris Higginbottom : batteriePersonnes à mobilité réduite : renseignements au 02.33.39.69.00